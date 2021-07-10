Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Наполи» и «Рома» отказались покупать Эмерсона за 20 миллионов евро

09:40
Теги:

«Рома» и «Наполи» отказались от трансфера защитника «Челси» Эмерсона, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 26-летний итальянец интересен клубам, однако они не хотят приобретать игрока за 20 миллионов евро, которые требует «Челси». Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подтвердил, что он говорил с Эмерсоном о возможном переходе, поскольку уже работал с ним в «Роме».

В минувшем сезоне Эмерсон провел за «Челси» 15 матчей и отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Девушки любят дрыщей». Молодая звезда UFC летает на частном самолете и разрешает своей девушке изменять ему
Задержанные за убийство президента Гаити рассказали о заказчике
Утопивших бездомных в пруду подростков арестовали в Рязани
Почему жители садоводства в Ленобласти жалуются на кабанов
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд