Кверквелия — про возможный переход Хвичи в «Барселону»: «Желаю ему всего самого хорошего»

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал возможный трансфер вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

«Я Хвичу очень люблю и уважаю. Желаю ему всего самого хорошего, не буду ничего говорить, чтобы не сглазить», — цитирует Кверквелию Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» заинтересована в подписании Кварацхелии летом 2024 года.

В этом сезоне чемпионата Италии Кварацхелия сыграл 22 матча, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 80 миллионов евро.