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Сегодня, 21:30

Кверквелия — про возможный переход Хвичи в «Барселону»: «Желаю ему всего самого хорошего»

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Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал возможный трансфер вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

«Я Хвичу очень люблю и уважаю. Желаю ему всего самого хорошего, не буду ничего говорить, чтобы не сглазить», — цитирует Кверквелию Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» заинтересована в подписании Кварацхелии летом 2024 года.

В этом сезоне чемпионата Италии Кварацхелия сыграл 22 матча, в которых отметился 6 голами и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 80 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Соломон Кверквелия
Хвича Кварацхелия
ФК Барселона
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