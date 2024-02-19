Деменко считает трансфер Мбаппе наилучшим из возможных для «Реала»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«У Килиана много сильных качеств. Но очевидно, что роль нынешнего лидера нападения команды Винисиуса изменится. Хотя они вполне могут сыграться с Мбаппе, если будут действовать на разных флангах.

С другой стороны, игрок такого уровня — это явное усиление мадридцев. Наилучшее из возможных сейчас приобретений для «Реала», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

19 февраля испанская Marca сообщила, что 25-летний француз подписал предварительный контракт с «Реалом». Летом этого года завершится его соглашение с «ПСЖ».

Мбаппе играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.