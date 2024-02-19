Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 21:16

Деменко считает трансфер Мбаппе наилучшим из возможных для «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«У Килиана много сильных качеств. Но очевидно, что роль нынешнего лидера нападения команды Винисиуса изменится. Хотя они вполне могут сыграться с Мбаппе, если будут действовать на разных флангах.

С другой стороны, игрок такого уровня — это явное усиление мадридцев. Наилучшее из возможных сейчас приобретений для «Реала», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

19 февраля испанская Marca сообщила, что 25-летний француз подписал предварительный контракт с «Реалом». Летом этого года завершится его соглашение с «ПСЖ».

Мбаппе играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Источник: Vprognoze.ru
Килиан Мбаппе
Максим Деменко
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Читайте также
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Команда Москвы выиграла медальный зачет спартакиады 2024
МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Щербакова
Источник назвал причину смерти Навального
СМИ сообщили о затонувшем после атаки хуситов британском судне
Глава ЛНР в декабре получил отравление фенольными соединениями
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой уверен, что Кварацхелия готов играть в «Барселоне»
Новости
RSS RSS
Все новости