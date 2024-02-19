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Сегодня, 21:40

«Ахмат» проявляет интерес к игроку АПОЭЛ Далсиу

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«Ахмат» может купить полузащитника АПОЭЛ Далсиу, сообщает Protathlima.

По информации источника, команда из Кипра уже получила предложение по трансферу 27-летнего игрока от российского клуба. АПОЭЛ взял время на размышление.

В текущем сезоне хавбек сыграл 27 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро. Контракт полузащитника с действующей командой рассчитан до конца мая 2024 года.

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» находится на 13-й строчке, набрав 15 очков.

ФК Ахмат
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