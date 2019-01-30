Обложка отчета ФИФА за 2018 год.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов попал на обложку трансферного отчета ФИФА за 2018 год. Организация сообщила, что клубы потратили более 7 миллиарда долларов на покупку футболистов.

Максимальный положительный баланс по трансферным расходам в 2018 году наблюдался у французских клубов: 467,2 миллиона долларов. Самый большой отрицательный баланс - у английских клубов: минус 1,05 миллиарда долларов.

Напомним, что Смолов в 2018 году перешел из "Краснодара" в "Локомотив". Сумма трансфера составила 9 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.

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