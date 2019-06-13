СМИ: "Ювентус" начал переговоры по Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус". По информации Sky Sport Italia, директор туринцев Фабио Паратичи находится в Манчестере и принял участие в первой встрече по поводу трансфера игрока.

Сообщается, что в сделку может быть включен крайний защитник "Ювентуса" Жоау Канселу, в приобретении которого заинтересованы оба клуба из Манчестера.

В прошедшем сезоне 26-летний Поль Погба провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

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