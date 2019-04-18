СМИ: "Ювентус" может продать Пьянича в "Реал"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Calciomercato, "бьянконери" намерены продать 29-летнего боснийца для того, чтобы получить средства на перестройку команды.

Основным претендентом на Пьянича считается "Реал". Туринский клуб готов расстаться с футболистом за 100 миллионов евро. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Пьянич провел 39 матчей за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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