СМИ: в ближайшие часы "Реал" объявит о трансфере Азара

Нападающий "Челси" Эден Азар скоро станет игроком "Реала". Как сообщает El Chiringuito, о трансфере 28-летнего бельгийца будет объявлено в ближайшие часы.

"Реал" заплатит около 100 миллионов евро за Азара. Его контракт с "Челси" истекает 30 июня 2020 года. В составе "синих" он выступает с 2012 года - за это время бельгиец дважды становился чемпионом Англии, а также два раза выигрывал Лигу Европы.

В минувшем сезоне Азар провел 52 матча за "Челси", забил 21 гол и отдал 17 результативных передач.

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