СМИ: Суарес договорился с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в скором времени станет игроком «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 33-летний уругваец уже согласовал условия личного соглашения с «матрасниками».

В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. Вместе с каталонцами он по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.