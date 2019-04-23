СМИ: "Реал" продаст трех игроков летом

"Реал" намерен избавиться от трех футболистов в летнее трансферное окно. Как утверждает Marca, в их числе хавбек Маркос Льоренте, защитник Серхио Регилон и полузащитник Дани Себальос.

Футболисты готовы покинуть клуб - они получают мало игровой практики после возвращения в "Реал" Зинедина Зидана. Transfermarkt оценивает 24-летнего Льоренте в 15 миллионов евро, 22-летнего Регилона - в 15 миллионов евро, 22-летнего Себальоса - в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Льоренте провел 14 матчей за "Реал" и забил 2 гола, Регилон принял участие в 21-й встрече, отметившись 3 результативными пасами. Себальос провел 33 матча и забил 3 гола.

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