СМИ: "ПСЖ" хочет приобрести Виллиана

"ПСЖ" хочет приобрести нападающего "Челси" Виллиана, сообщает Daily Mirror. В покупке 30-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер красно-синих Томас Тухель.

"ПСЖ" пытался приобрести Виллиана в январе, однако не смог договориться о деталях трансфера. Следующую попытку парижский клуб предпримет летом. Контракт Виллиана с "Челси" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Виллиан провел 37 матчей за "Челси", забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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