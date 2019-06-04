СМИ: "Наполи" договорился с Сапатой о переходе из "Аталанты"

Форвард "Аталанты" Дуван Сапата может стать игроком "Наполи", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанский клуб достиг договоренности с агентами игрока. Теперь клубам осталось прийти к соглашению по поводу суммы трансфера. Возможно, в "Аталанту" в рамках сделки перейдет принадлежащий "Наполи" нападающий Роберто Инглезе.

28-летний Дуван Сапата в минувшем сезоне провел 48 матчей за "Аталанту", забил 28 мячей и сделал восемь голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. Колумбиец играет в "Аталанте" на правах аренды до 2020 года из "Сампдории", но у клуба из Бергамо есть опция выкупа, которой они могут воспользоваться перед продажей его в "Наполи".

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