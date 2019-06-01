СМИ: "МЮ" заплатит за Бруну Фернандеша из "Спортинга" 71 миллион фунтов

"Манчестер Юнайтед" близок к завершению сделки по покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша​, утверждает The Sun. По информации СМИ, "красные дьяволы" заплатят за 24-летнего португальца около 71 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее появлялась информация, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола видит в Фернандеше замену Фернандинью, который покинет команду летом 2020 года.

В текущем сезоне Фернандеш провел 53 матча за "Спортинг", забил 32 гола и отдал 18 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает португальского хавбека в 35 миллионов евро.

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