"Спортинг" согласился продать полузащитника Бруну Фернандеша в "Манчестер Сити" за 55 миллионой евро, сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Ранее появлялась информация, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола видит в Фернандеше замену Фернандинью, который покинет команду летом 2020 года.

В текущем сезоне Фернандеш провел 50 матчей за "Спортинг", забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает португальского хавбека в 35 миллионов евро.

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