СМИ: "МЮ" предлагает Рабьо 170 тысяч фунтов стерлингов в неделю

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с полузащитником "ПСЖ" Адриеном Рабьо, утверждает Daily Mirror. "Красные дьяволы" готовы предложить 24-летнему французу 170 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Рабьо покинет "ПСЖ" на правах свободного агента, так как его контракт с красно-синими истекает в конце июня. Футболист не выходил на поле с декабря из-за отказа продлевать соглашение с парижанами.

В сезоне 2018/19 на счету Адриена Рабьо 20 матчей во всех турнирах, 2 гола и 2 результативные передачи.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 35 миллионов евро.

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