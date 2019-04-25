"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, сообщают испанские СМИ. Также в сферу интересов "матрасников" входит защитник "Бетиса" Марк Бартра.

Как информирует Sport.es, мадридский клуб хочет приобрести еще одного игрока "Бетиса" - полузащитника Серхио Каналеса. Оба перехода выглядят вероятными - игрок склонны согласится на смену клуба, а "Атлетико" может позволить себе эти трансферы.

Что касается Маты, то он хотел бы вернуться в Испании, так как не получает достаточно игрового времени в "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне 30-летний Хуан Мата провел 30 матчей за "МЮ" и забил пять мячей при четырех голевых передачах. Его контракт истекает в конце сезона, поэтому он может перейти как свободный агент.

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