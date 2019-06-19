СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов продать Погба за 150 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с полузащитником Полем Погба​ в летнее трансферное окно. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб хочет получить за своего игрока не менее 150 миллионов евро. Сам 26-летний француз хотел бы вернуться в "Ювентус".

Ранее хавбек заявил, что для него настало время для нового вызова.

В сезоне-2018/19 Поль Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.

СМИ: "Ювентус" готов предложить 100 миллионов евро за Погба //

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