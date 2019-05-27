СМИ: "Манчестер Сити" интересуется Тилемансом

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс попал в сферу интересов "Манчестер Сити", сообщает The Sun. 22-летний бельгиец провел половину сезона-2018/19 на правах аренды в "Лестере".

Ранее отмечалось, что главный тренер "Монако" Леонарду Жардим не видит Тилеманса в команде, поэтому хавбек с большой вероятностью покинет клуб летом. "Лестер" планирует подписать футболиста в связи с его удачными выступлениями во время аренды. На бельгийца также претендует "Манчестер Юнайтед".

Тилеманс провел 13 матчей за "Лестер", забил три гола и отдал пять голевых передач. Полузащитник выступал за "лис" с января 2019-го.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

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