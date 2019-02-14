СМИ: "Манчестер Сити" - фаворит в борьбе за де Лигта

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может покинуть клуб летом. Как утверждает Daily Mail, основным претендентом на 19-летнего голландца является "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что де Лигтом интересовалась "Барселона", однако каталонский клуб не собирается покупать игрока летом: сине-гранатовые уже вложили 75 миллионов евро в покупку хавбека "Аякса" Френки де Йонга. Контракт де Лигта с амстердамским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне де Лигт провел 35 матчей за "Аякс", забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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