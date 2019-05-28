СМИ: Малком покинет "Барселону" летом

Нападающий "Барселоны" Малком, скорее всего, покинет клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает испанское издание Sport, сине-гранатовые готовы продать 22-летнего бразильца.

Transfermarkt оценивает Малкома в 40 миллионов евро. Его контракт с каталонским клуб рассчитан до 30 июня 2023 года. Бразилец присоединился к сине-гранатовым летом 2018 года. В составе команды он выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне Малком провел 24 матча за "Барселону", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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