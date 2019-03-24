СМИ: летом Депай станет трансферной целью "Ливерпуля"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай в летнее трансферное окно может перейти в "Ливерпуль", сообщает Daily Mirror. Контракт 25-летнего француза с командой действует до 30 июня 2021 года.

По информации СМИ, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп намерен усилить атакующую линию "Ливерпуля" в связи с возможным уходом форварда Садио Мане.

Ранее Депай уже выступал в чемпионате Англии с 2015 по 2017 год за "Манчестер Юнайтед", где провел 53 матча, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

В текущем сезоне голландец принял участие в 37 встречах, отметился 8 голами и 14 результативными передачами.

Все о трансферах – здесь