СМИ: Куэва переходит из "Краснодара" в "Сантос"

Полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва в скором времени станет игроком "Сантоса", сообщает UOL. Бразильский клуб предложил "быкам" 7 миллионов долларов и получил положительный ответ. Эту информацию из собственных источников подтверждает Globoesporte.

27-летний перуанец мог перейти в аргентинский "Индепендьенте". Клубы даже достигли соглашения, но в последний момент трансфер сорвался.

Сделка между "Краснодаром" и "Сантосом" в течение 48 часов после запроса должна быть одобрена "Сан-Паулу", которому принадлежал игрок до переезда в Россию. Этот клуб получит 10 процентов от суммы трансфера. По информации Globo, в "Сан-Паулу" не против перехода.

Контракт полузащитника с "Сантосом" рассчитан на 5 лет. В том случае, если сделка состоится, "Краснодар" получит 7 миллионов долларов четырьмя равными траншами по 1,75 миллиона.

Куэва в этом сезоне провел за "Краснодар" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 4 результативные передачи. В январе и феврале он принимал участие в тренировочных сборах команды.