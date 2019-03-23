СМИ: Кессье может покинуть "Милан" и перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Милана" Франк Кессье, возможно, покинет команду, сообщают итальянские СМИ.

Напомним, футболист был оштрафован после конфликта с Лукасом Бильей во время матча с "Интером" (2:3). По данным Tuttomercatoweb, футболист крайне негативно воспринял свой штраф.

По данным источника, "Милан" может продать игрока в "Арсенал" примерно за 40 миллионов евро. Также им интересуются "Тоттенхэм" и "ПСЖ".

22-летний футболист в текущем сезоне провел 33 матча за "МИлан" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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