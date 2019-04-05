СМИ: "Интер" хочет подписать двух игроков "Ромы"

"Интер" намерен подписать двух футболистов "Ромы" в летнее трансферное окно. Как утверждает Calcio Mercato, "нерадзурри" заинтересованы в приобретении нападающего Эдина Джеко и хавбека Лоренцо Пеллегрини.

"Интер" рассматривает 33-летнего Джеко в качестве замены форварду Мауро Икарди, который близок к уходу из клуба. Transfermarkt оценивает боснийца в 23 миллиона евро. Миланский клуб также готов заплатить 30 миллионов евро отступных за 22-летнего Пеллегрини. Контракт итальянца с римлянами истекает в 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Джеко провел 32 матча за "Рому", забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Пеллегрини принял участие в 26 встречах, отметившись 3 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.

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