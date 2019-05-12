СМИ: Хачериди покинет ПАОК и станет игроком "Шахтера"

Защитник ПАОК Евгений Хачериди перейдет в "Шахтер", сообщает Tribuna.com. Ранее он также выступал за киевское "Динамо".

Трансфером 31-летнего украинца занимается агент Вадим Шаблий, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Футболист на данный момент перевозит вещи в Киев, так как сезон в Греции ужезакончился.

Защитник в текущем сезоне провел 11 матчей за ПАОК во всех турнирах. Его команда стала чемпионом Греции, а также выиграла Кубок страны.

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