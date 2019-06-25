СМИ: "Галатасарай" интересуется Фалькао

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может покинуть команду летом, утверждает Fotomac. По информации СМИ, "Галатасарай" уже готовит предложение монегаскам за 33-летнего колумбийца.

"Галатасарай" намерен подписать контракт с Фалькао на два года. Руководство клуба считает, что опыт форварда поможет команде хорошо выступать в Лиге чемпионов.

Соглашение нападающего с "Монако" действует до 30 июня 2020 года.

В прошедшем сезоне Фалькао провел 39 матчей за "Монако", забил 16 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 12 миллионов евро. Нападающий перешел в "Монако" в 2016 году из "Челси".

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