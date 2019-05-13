СМИ: Фекир может перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает The Mirror, на 25-летнего француза вновь претендует "Ливерпуль".

Будущее Фекира в "Лионе" зависит от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона - пока "львы" занимают третье место, дающее право выступить в этом турнире. До окончания чемпионата Франции осталось два тура.

Напомним, "Ливерпуль" уже пытался подписать Фекира прошлым летом, однако стороны не пришли к соглашению. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Фекир провел 39 матчей за "Лион", забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

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