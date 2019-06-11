СМИ: де Лигт предпочитает перейти в "ПСЖ", а не в "Барселону"

Защитника "Аякс" Маттейса де Лигта не убедило предложение "Барселоны", сообщают испанские СМИ. Он может стать игроком "ПСЖ".

Сообщается, что представители "Барсы" не убедили его как в финансовом вопросе, так и в спортивном (количестве игровой практике). При этом он открыт к предложению "ПСЖ" и склонен выбрать именно французский клуб. Ранее футболист сообщил, что Криштиану Роналду предлагал ему перейти в "Ювентус".

В прошедшем сезоне 19-летний Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.

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