22:01 | Футбол — Трансферы

СМИ: Брума перейдет в ПСВ, а не в "Спартак"

0
Обсудить

Нападающий "РБ Лейпциг" Арминду Брума станет игроком ПСВ, сообщают португальские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "Спартак".

По информации A Bola, несмотря на интерес "Порту", футболист близок к переходу в ПСВ. Директор ПСВ Петер Фоссен на частном самолете прилетел в Португалию на переговоры с футболистом и встретился с ним в Лиссабоне. Стороны практически договорились о переходе.

24-летний Брума в прошлом сезоне провел 27 матчей за "РБ Лейпциг", забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ