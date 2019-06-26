СМИ: Брума перейдет в ПСВ, а не в "Спартак"

Нападающий "РБ Лейпциг" Арминду Брума станет игроком ПСВ, сообщают португальские СМИ. Ранее сообщалось, что им интересуется "Спартак".

По информации A Bola, несмотря на интерес "Порту", футболист близок к переходу в ПСВ. Директор ПСВ Петер Фоссен на частном самолете прилетел в Португалию на переговоры с футболистом и встретился с ним в Лиссабоне. Стороны практически договорились о переходе.

24-летний Брума в прошлом сезоне провел 27 матчей за "РБ Лейпциг", забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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