СМИ: "Бока Хуниорс" интересуется Ригони

"Бока Хуниорс" заинтересован в трансфере полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, информирует Información CABJ. По данным издания, аргентинский клуб уже отправил сине-бело-голубым запрос по поводу возможной сделки.

"Бока" рассматривает Ригони в качестве альтернативы полузащитнику "Спортинга" Маркосу Акунье, которого клуб ранее пытался приобрести.

Аргентинец этой зимой вернулся в стан сине-бело-голубых из аренды в "Аталанту". В этом сезоне в 12 матчах серии А Ригони забил 3 гола.

В общей сложности игрок провел 30 матчей за "Зенит", в которых забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.

⚠️ Boca tiene una alternativa por @AcunaMarcos17 y es Emiliano #Rigoni. El Xeneize ya pidió condiciones por el volante del Zenit. pic.twitter.com/1EsuoHm2Z9 – Información CABJ (@InformacionCABJ) 30 января 2019 г.

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