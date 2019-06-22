СМИ: "Барселона" обменяет Силлессена на Нету из "Валенсии"

"Барселона" намерена обменять вратаря Яспера Силлессена на голкипера "Валенсии" Нету, утверждает sport.es. По информации СМИ, каталонцы объявят о сделке на следующей неделе.

Отмечается, что сначала "Барселона" объявит о переходе Нету, а затем об уходе Силлессена в "Валенсию".

В прошедшем сезоне Нету провел 47 матчей за "Валенсию" и пропустил 49 голов. Портал transfermarkt.de оценивает 29-летнего бразильца в 18 миллионов евро.

Силлессен принял участие в 11 играх за "Барселону" и пропустил 13 голов. Его стоимость на transfermarkt.de – 18 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация, что сумму отступных в контракте 30-летнего голландца с сине-гранатовыми – 60 миллионов евро.

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