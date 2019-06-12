Силлессен считает, что за футболистов платят безумные деньги

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен рассказал, что в его контракте с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, сообщает Diario Sport. 30-летний голландец не понимает, почему за футболистов платят такие большие деньги, но согласился, что рынок диктует свои правила.

Ранее появлялась информация, что Силлессен хочет покинуть "Барселону".

– Конечно, то, что в моем контракте прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, совсем не упрощает ситуацию. Раньше я тоже понимал, что "Барса" не отпустит меня за яблоко и яйцо. Сейчас трансферный рынок реально сходит с ума. За футболистов платят безумные деньги, но на самом деле никто не стоит столько. Однако рынок диктует правила, вряд ли что-то можно сделать в этой ситуации. Хотя в "Барселоне" знают, что я не тот вратарь, кто начинает поднимать шум, – приводит слова Силлессена Diario Sport.

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