СМИ: Азар выдвинул ультиматум "Челси": речь о сроках трансфера в "Реал"

Нападающий "Челси" Эден Азар выдвинул условия клубу, в которых выразил желание перейти в "Реал" до 4 июня, утверждает Daily Mirror. Ожидается, что 28-летний бельгиец проведет последний матч в составе лондонцев 29 мая, когда состоится финал Лиги Европы против "Арсенала".

Ранее сообщалось, что переговоры между "Реалом" и "Челси" зашли в тупик. Англичане требует у мадридцев 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего, а испанцы оценивают 28-летнего бельгийца в 88 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 Азар провел 51 матч за "Челси", забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 150 миллионов евро. Его контракт с лондонской командой истекает 30 июня 2020 года.

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