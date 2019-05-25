"Реал" готов потратить 90 миллионов фунтов на Азара. "Челси" хочет 130

"Челси" требует у "Реала" 130 миллионов фунтов стерлингов за нападающего Эдена Азара, утверждает Sky Sports. Мадридцы оценивают 28-летнего бельгийца в 88 миллионов фунтов в связи с тем, что у него заканчивается контракт с клубом в конце июня 2020 года.

По информации СМИ, параллельно "Челси" ведет переговоры о продлении соглашения с Азаром. Отмечается, что этим занимается директор лондонцев Марина Грановская.

В сезоне-2018/19 Азар провел 51 матч за "Челси", забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает бельгийца в 150 миллионов евро. Его контракт с лондонской командой истекает 30 июня 2020 года.

СМИ: "Реал" объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

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