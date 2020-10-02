Шомуродов прилетел в Италию. Видео

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов прилетел в Геную. В пятницу футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с «Дженоа» четырехлетний контракт.

Ранее стало известно, что итальянский клуб заплатит за Шомуродова 9 миллионов евро включая все бонусы. Также «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в РПЛ и ни разу не отличился. Также на его счету гол в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2). В этой игре Шомуродов прервал безголевую серию, длившуюся 15 матчей подряд с 29 февраля.