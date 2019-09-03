Шкртел перешел в «Истанбул». Накануне он разорвал контракт с «Аталантой»

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел перешел в «Истанбул Башакшехир», сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Напомним, накануне 34-летний словак разорвал контракт с «Аталантой», куда перешел 9 августа.

Шкртел защищал цвета «Фенербахче» предыдущие три года. В сезоне-2018/19 он провел 40 матчей и забил 1 гол за стамбульцев. За «Зенит» футболист выступал с 2004 по 2007 год, после чего перешел в «Ливерпуль».

Шкртел официально покинул «Аталанту»