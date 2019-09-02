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Шкртел официально покинул «Аталанту»

17:31
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Защитник Мартин Шкртел покинул «Аталанту». Клуб расторг контракт с 34-летним словаком, информирует официальный сайт итальянской команды.

Ранее сообщалось, что причиной стали проблемы словака со здоровьем. У Шкртела были обнаружены проблемы с сердцем. Он перешел в «Аталанту» как свободный агент, но на поле так и не выходил.

Шкртел в прошлом сезоне выступал за «Фенербахче». В 40 матчах он забил один мяч. Также он ранее выступал за «Зенит» и «Ливерпуль».

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