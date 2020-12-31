«Шальке» арендовал Колашинаца

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац продолжит сезон в «Шальке», сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.

27-летний босниец отправился в аренду до конца нынешнего сезона.

Колашинац выступал за «Шальке» с 2012 по 2017 год, после чего перешел в «Арсенал». В текущем сезоне игрок провел 9 матчей за лондонский клуб.