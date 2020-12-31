«Шальке» арендовал Колашинаца
18:46
Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац продолжит сезон в «Шальке», сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.
27-летний босниец отправился в аренду до конца нынешнего сезона.
Колашинац выступал за «Шальке» с 2012 по 2017 год, после чего перешел в «Арсенал». В текущем сезоне игрок провел 9 матчей за лондонский клуб.
? @seadk6 is back ?— FC Schalke 04 (@s04) December 31, 2020
Willkommen zu Hause, Seo! ?#S04 | ?? | #Kolasinac
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