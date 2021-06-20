«Шахтер» заплатит за Марлона из «Сассуоло» 12 миллионов евро

Защитник «Сассуоло» Марлон в ближайшее время перейдет в «Шахтер», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, украинский клуб заплатит за 26-летнего бразильца 12 млн евро. Ранее «Шахтер» возглавил экс-тренер «Сассуоло» Роберто Де Зерби.

В минувшем сезоне Марлон провел 25 матчей во всех турнирах, в которых заработал 4 желтые карточки и одно удаление. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.