«Милан» арендует Браима Диаса у «Реала» с возможностью выкупа за 20 миллионов евро

Полузащитник «Реала» Браим Диас близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланцы готовы повторно арендовать 21-летнего испанца с возможностью выкупа за 20 млн евро. Сам игрок хотел бы остаться в «Милане» и не рассматривает другие варианты.

В сезоне-2020/21 Браим Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за команду.