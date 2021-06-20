«Милан» арендует Браима Диаса у «Реала» с возможностью выкупа за 20 миллионов евро
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Полузащитник «Реала» Браим Диас близок к переходу в «Милан», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, миланцы готовы повторно арендовать 21-летнего испанца с возможностью выкупа за 20 млн евро. Сам игрок хотел бы остаться в «Милане» и не рассматривает другие варианты.
В сезоне-2020/21 Браим Диас выступал за «Милан» на правах аренды. На его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за команду.
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