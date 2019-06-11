21:55 | Футбол — Трансферы

"Севилья" объявила об уходе Меркадо в "Аль-Райян"

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"Севилья" в своем официальном Твиттере объявила об уходе защитника Габриэля Меркадо. 32-летний аргентинец стал игроком катарского "Аль-Райяна".

- Удачи тебе в новом приключении, Габи, - говорится в сообщении красно-белых.

Меркадо выступал за "Севилью" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей за андалусийцев, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. 

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