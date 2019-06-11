"Севилья" объявила об уходе Меркадо в "Аль-Райян"

"Севилья" в своем официальном Твиттере объявила об уходе защитника Габриэля Меркадо. 32-летний аргентинец стал игроком катарского "Аль-Райяна".

- Удачи тебе в новом приключении, Габи, - говорится в сообщении красно-белых.

🚨 The club can confirm the departure of @GabyMercado25, who will join Al-Rayyan SC.

Best of luck in your new adventure Gaby!#WeareSevilla pic.twitter.com/l5HM553dnc — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 11 июня 2019 г.

Меркадо выступал за "Севилью" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей за андалусийцев, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Все о трансферах - здесь