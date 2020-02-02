Сетьен не против перехода Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не против возвращения Неймара в каталонский клуб. Бразилец защищал цвета «Барсы» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро. Прошлым летом СМИ сообщали о намерении форварда вернуться в «Барсу», но в итоге он остался в Париже.

— Это было бы хорошо, — цитирует AS Сетьена. — Мне нравится смотреть на выдающихся футболистов, и только представьте, если бы я смог следить за Неймаром каждый день.