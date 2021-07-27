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Серхио Рико отказался от перехода в «Эвертон»

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Голкипер Серхио Рико не останется в «ПСЖ» этим летом, сообщает Calciomercato. «Лилль» заинтересован в подписании 27-летнего испанца, но пока не сделал официального предложения.

Ранее «ПСЖ» отклонил предложение «Реал Сосьедад», а затем уже сам Рико отказался от варианта с «Эвертоном», потому что он хочет гарантированно иметь игровое время.

Напомним, парижане выкупили права на Рико у «Севильи» в сентябре 2020 года. С игроком был подписан контракт до 2024 года.

В сезоне-2020/21 Рико сыграл в 13 матчах во всех турнирах и пропустил 9 голов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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