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Форвард «Сантоса» Кайю Жорже подписал предварительный контракт с «Ювентусом»

00:42
Кайю Жорже. Фото Twitter
Кайю Жорже. Фото Twitter
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Нападающий «Сантоса» Кайю Жорже поставил подпись под предварительным контрактом с «Ювентусом», сообщает в своем Twitter бразильский журналист Лукас Мусетти Перазолли.

Соглашение игрока с его нынешним клубом истекает 31 декабря нынешнего года. «Сантос» может договориться с «Ювентусом» о трансфере до этого срока, чтобы получить некоторую компенсацию, или в начале 2022 года игрок уйдет бесплатно.

19-летний форвард в текущем сезоне провел 27 матчей за «Сантос» во всех турнирах и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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