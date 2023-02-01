«Саутгемптон» совершил рекордный трансфер

«Саутгемптон» объявил о переходе из «Ренна» нападающего Камалдина Сулемана. Этот трансфер стал рекордным в истории клуба — 22 миллиона фунтов стерлингов.

20-летний игрок сборной Ганы подпишет контракт до 2027 года при условии получения разрешения на работу и международного допуска.

Сулемана стал четвертым новичком команды в январское трансферное окне после прихода Мислава Оршича, Чарли Алькараса и Джеймса Бри.

В этом сезоне Сулемана забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах во всех турнирах.