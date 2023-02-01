«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Забитцера из «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе из «Баварии» полузащитника Марселя Забитцера. Английский клуб арендовал 28-летнего австрийца до конца сезона.

Контракт Забитцера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Также на его счету 68 матчей за сборную Австрии.