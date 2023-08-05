«Манчестер Сити» нашел замену Махрезу в «Байере»

«Манчестер Сити» оценивает возможность подписания полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает Football Transfers.

По информации источника, «горожане» рассматривают подписание 20-летнего немца в качестве замены ушедшему в «Аль-Ахли» вингеру Рияду Махрезу. Отмечается, что талант Вирца высоко ценит главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что за прогрессом игрока следит «Бавария».

Контракт немца с «Байером» действует до лета 2027 года. В 103 матчах за леверкузенцев он забил 23 гола и отдал 30 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.