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Сегодня, 19:15

«Салернитана» объявила о переходе Перотти

Евгений Петров
Корреспондент

Полузащитник Диего Перотти стал игроком «Салернитаны», сообщает официальный сайт клуба. Он перешел на правах свободного агента.

Контракт 33-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона. Предыдущим клубом игрока был «Фенербахче», который он покинул 31 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он был без команды.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Диего Перотти
ФК Салернитана
серия А
0
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