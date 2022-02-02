«Салернитана» объявила о переходе Перотти
Полузащитник Диего Перотти стал игроком «Салернитаны», сообщает официальный сайт клуба. Он перешел на правах свободного агента.
??Welcome Diego Perotti!??#welcome #perotti #macteanimo #forzagranata pic.twitter.com/XIJeZEUjGJ— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 2, 2022
Контракт 33-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона. Предыдущим клубом игрока был «Фенербахче», который он покинул 31 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он был без команды.
Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
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