«Салернитана» объявила о переходе Перотти

Полузащитник Диего Перотти стал игроком «Салернитаны», сообщает официальный сайт клуба. Он перешел на правах свободного агента.

Контракт 33-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона. Предыдущим клубом игрока был «Фенербахче», который он покинул 31 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он был без команды.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.