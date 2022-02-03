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Сегодня, 01:44

Азербайджанец Эмрели покинул «Легию» и перешел в загребское «Динамо»

Евгений Петров
Корреспондент
Махир Эмрели.
Фото ФК «Динамо» Загреб, Twitter

«Легия» рассталась с азербайджанским нападающим Махиром Эмрели, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон. После этого он перешел в загребское «Динамо», о чем хорватский клуб уже объявил официально. Детали сделки не указаны.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист был недоволен ситуацией, когда фанаты «Легии» напали на автобус с командой из-за плохих результатов.

В текущем сезоне 24-летний Махир Эмрели провел 33 матча за «Легию» во всех турнирах и забил 11 мячей при двух голевых передачах.

ФК Динамо (Загреб)
ФК Легия
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