Гулиев объяснил, почему перешел в «Сабах»

Полузащитник «Сабаха» Аяз Гулиев рассказал, почему принял предложение азербайджанского клуба.

«То, что выбор пал на Азербайджан, не случайность. Во-первых, я сам азербайджанец, что для меня уже комфортно. Во-вторых, это чисто футбольные аспекты — «Сабах» играет в еврокубках. Сейчас команда достойно играла в матчах отбора Лиги конференций. Смотрел и понимал, что чемпионат Азербайджана точно не будет легким для меня, много хороших и именитых команд — все знают, как в Европе выступает «Карабах», — цитирует Гулиева Sport24.

«Сабах» объявил о подписании контракта с 26-летним россиянином 28 августа. Его соглашение с азербайджанским клубом рассчитано до 2026 года.